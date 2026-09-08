Israel Shutters UK Consulate For Leading New European Sanctions Against West Bank Settlers The UK is a lead nation among a dozen countries that jointly announced Tuesday they are imposing sanctions on trade with Israeli settlements in the West Bank.
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