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Israel Shutters UK Consulate For Leading New European Sanctions Against West Bank Settlers

Israel Shutters UK Consulate For Leading New European Sanctions Against West Bank Settlers

Israel Shutters UK Consulate For Leading New European Sanctions Against West Bank Settlers The UK is a lead nation among a dozen countries that jointly announced Tuesday they are imposing sanctions on trade with Israeli settlements in the West Bank.

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