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Петербургский дневник

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На актера фильма «Вампиры средней полосы» Калюжного завели дело об уклонении от армии

На актера фильма «Вампиры средней полосы» Калюжного завели дело об уклонении от армии

Он долго игнорировал повестки В отношении 26-летнего актера Глеба Калюжного, получившего известность благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы», возбудили уголовное дело по статье «уклонение от прохождения военной службы».

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