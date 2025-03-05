На актера фильма «Вампиры средней полосы» Калюжного завели дело об уклонении от армии

Он долго игнорировал повестки В отношении 26-летнего актера Глеба Калюжного, получившего известность благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы», возбудили уголовное дело по статье «уклонение от прохождения военной службы».
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