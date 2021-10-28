Мировое обозрение

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Осмотр загадочно погибшей Щ-320 Счастливая Щука. То что дайверы увидели на корме - просто ПОРАЗИЛО ИХ (2021)

Осмотр загадочно погибшей Щ-320 Счастливая Щука. То что дайверы увидели на корме - просто ПОРАЗИЛО ИХ (2021)

Субмарина вышла от острова Лавенсари в ночь на 2 октября 1942 года, в 13 километрах от базы погрузилась на глубину и исчезла.

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