"В моем доме попрошу не выражаться!" За что депутат Абхазии убил другого прямо в парламенте

Александр Зиборов Абхазия только для абхазов. Это сделано. И за счёт России. Зачем это нам надо? Зачем поощрялся этот явный нацизм?!.

ОЛЕГ ОЛЕГ Вот и я об этом . Зачем столько лет терпели этих паразитов ? Лучше бы эти деньги ( более100 млрд) отдавали малоимущим русским пенсионерам .