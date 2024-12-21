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"В моем доме попрошу не выражаться!" За что депутат Абхазии убил другого прямо в парламенте

"В моем доме попрошу не выражаться!" За что депутат Абхазии убил другого прямо в парламенте

Ну да, лица на этом фото не абхазские. Тот же Фрунзек Мкртчян - армянин.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Абхазия только для абхазов. Это сделано. И за счёт России. Зачем это нам надо? Зачем поощрялся этот явный нацизм?!.
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11 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Вот и я об этом . Зачем столько лет терпели этих паразитов ? Лучше бы эти деньги ( более100 млрд) отдавали малоимущим русским пенсионерам .
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10 час.
F I
Мы попали в беду, и я думаю, наши турецкие братья придут нам на помощь&quot;, - цитирует такие посты ИА &quot;Новороссия&quot;. ))) Братья турки быстро сделают држественное оборезание и осеменение &quot;идентичности &quot; )
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9 час.

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