Ну да, лица на этом фото не абхазские. Тот же Фрунзек Мкртчян - армянин.
"В моем доме попрошу не выражаться!" За что депутат Абхазии убил другого прямо в парламенте
Комментарии
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Александр Зиборов
Абхазия только для абхазов. Это сделано. И за счёт России. Зачем это нам надо? Зачем поощрялся этот явный нацизм?!.
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11 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Вот и я об этом . Зачем столько лет терпели этих паразитов ? Лучше бы эти деньги ( более100 млрд) отдавали малоимущим русским пенсионерам .
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10 час.
F I
Мы попали в беду, и я думаю, наши турецкие братья придут нам на помощь", - цитирует такие посты ИА "Новороссия". ))) Братья турки быстро сделают држественное оборезание и осеменение "идентичности " )
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9 час.
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