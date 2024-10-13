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Православный мессенджер «Зосима» станет доступен для скачивания весной 2025 года

Православный мессенджер «Зосима» станет доступен для скачивания весной 2025 года

Православный мессенджер «Зосима» станет доступен для скачивания уже весной 2025 года, а в ноябре 2024-го появится его пробная версия, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов агентству «РИА Новости».

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