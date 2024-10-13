Православный мессенджер «Зосима» станет доступен для скачивания весной 2025 года

Православный мессенджер «Зосима» станет доступен для скачивания уже весной 2025 года, а в ноябре 2024-го появится его пробная версия, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов агентству «РИА Новости».
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