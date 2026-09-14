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Воронежские новости

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Полина Яценко поднялась в рейтинге WTA на 22 позиции

Полина Яценко поднялась в рейтинге WTA на 22 позиции

Полина Яценко после US Open поднялась на 22 позиции и заняла 138 место в рейтинге WTA, её отделяют 215 очков от первой сотни.

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