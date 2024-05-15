ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 887 подписчиков

Нейросети РЭО обнаружили более 3800 нарушений на мусорных полигонах в РФ

Нейросети РЭО обнаружили более 3800 нарушений на мусорных полигонах в РФ

Российский экологический оператор (РЭО) выявил свыше 3,8 тыс. нарушений на объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) благодаря использованию нейронных сетей и разработанных компанией алгоритмов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх