Нейросети РЭО обнаружили более 3800 нарушений на мусорных полигонах в РФ

Российский экологический оператор (РЭО) выявил свыше 3,8 тыс. нарушений на объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) благодаря использованию нейронных сетей и разработанных компанией алгоритмов.
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