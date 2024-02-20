Хуситы атаковали американские корабли в Красном море

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками американские военные корабли в Красном и Аравийском морях. Также хуситы заявили, что нанесли удар несколькими ракетами по израильскому кораблю MSC Silver в Аденском заливе, а также ударили по объектам в Эйлате на юге Израиля.
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