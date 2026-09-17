Ямальская группа «Шоколад» победила на всероссийском конкурсе «Битва хоров»

Вокальный коллектив воспитанников Центра эстрадного творчества Окружного центра национальных культур занял первое место на всероссийском конкурсе «Битва хоров!».
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