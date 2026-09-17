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Красный Север

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Ямальская группа «Шоколад» победила на всероссийском конкурсе «Битва хоров»

Ямальская группа «Шоколад» победила на всероссийском конкурсе «Битва хоров»

Вокальный коллектив воспитанников Центра эстрадного творчества Окружного центра национальных культур занял первое место на всероссийском конкурсе «Битва хоров!».

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