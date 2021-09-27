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27 сентября – День работников дошкольного образования

27 сентября – День работников дошкольного образования

Уважаемые воспитатели, работники детских садов городского округа Судак!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!Ваша работа одна из самых ответственных, ведь в ваших теплых и заботливых руках находится самое дороге – наши дети.

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