27 сентября – День работников дошкольного образования

Уважаемые воспитатели, работники детских садов городского округа Судак!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!Ваша работа одна из самых ответственных, ведь в ваших теплых и заботливых руках находится самое дороге – наши дети.
Уважаемые воспитатели, работники детских садов городского округа Судак!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!Ваша работа одна из самых ответственных, ведь в ваших теплых и заботливых руках находится самое дороге – наши дети.
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