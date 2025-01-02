Владельцы «Пушкинских карт» могут сводить родителей в музеи со скидкой

До 12 января в России проводится новогодняя акция для владельцев «Пушкинских карт». При посещении учреждений культуры они могут приобрести для родителей билеты с 10-процентной скидкой, сообщили в официальном телеграм-канале «Национальные проекты России».
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