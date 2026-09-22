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Регионы России

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Инвестиции в фармацевтический кластер «Технополис Москва» превысили 5,8 млрд рублей в первом полугодии 2026 года

Инвестиции в фармацевтический кластер «Технополис Москва» превысили 5,8 млрд рублей в первом полугодии 2026 года

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», выпускающие инновационные лекарственные препараты, инвестировали в экономику города более 5,8 млрд рублей за первое полугодие 2026 года, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

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