Дуров обвинил начальника разведки Франции во вмешательстве в румынские выборы

Один из основателей мессенджера Телеграм Павел Дуров в социальной сети X обратил внимание на совпадение по времени между заявлением французского евродепутата Валери Хайер и предположительной поездкой главы французской разведки в Румынию.
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