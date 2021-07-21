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Замминистра экологии Челябинской области Безруков сегодня вышел на работу

Замминистра экологии Челябинской области Безруков сегодня вышел на работу

После допроса в следственном комитете Виталия Безрукова отпустили домой Напомним, вчера, 20 июля, заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков был задержан для допроса сразу после прибытия из командировки.

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