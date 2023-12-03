В Кирове открылась выставка об истории Транссиба

В Кирове открылась передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых», подготовленная научным коллективом Фонда ЕСПО, сообщает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии