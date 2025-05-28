NYT: Израиль оповестил США, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана

АндрейБорков

Ну хоть какая то движуха попрет! Если евреи сказали, что захерачат ядерные объекты персов, то захерачат, сомнений нет ни каких. Вот и посмотрим насколько персы такие крутые вояки. Очень может быть, что они такие же крутые как арабы. Арабов евреи имеют как хотят, куда хотят и когда хотят, при чем как по одиночке, так и в массовом порядке. Арабы же ни хера толком сделать не могут, хотя их в десятки раз больше чем евреев! И Египет евреи драли во все дыхательные и пихательные, и Сирию и Ливан и всех кто рядом. И евреям насрать, что и кто про них скажет! Они охерачивают кого им надо по своему усмотрению. Если надо замочить какого то взводного или ротного арабского начальника, евреи его замочат и по херу, что вместе с этим военоначальником будет замочено нсколько сотен или даже тысяч женщин, детей, стариков. И самое главное, что ни кто евреев не винит в том, что они херачат тысячами мирных гражданских арабов! То, что творит Израиль это пример для подражания. Укропитеки полностью подражают евреям, они херачат по нашим городам и селам, по гражданским и мирным жителям и все нормально, сочки зрения так называемого "цивилизованного мира". Значит что? Значит ВС РФ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО мочить всех укропитеков, без разницы военный или не военный, по херу должно быть, что там могут быть какие то мирные укропитеки, мочить надо всех, тогда претензий к ВС РФ не будет! А между прочим так называемые мирные укрошумеры это не что иное как МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС и РЕСУРС ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! По этому, еще раз пишу, мочить надо всех укропитеков, не делать разницы мирный(условно) или не очень мирный.