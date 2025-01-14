Битва за Донбасс: новости СВО от 14 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1455-й день спецоперации России на Украине

Фото © РИА Новости . Евгений Биятов 14 января 2025 года обстановка на фронтах специальной военной операции остаётся напряжённой, с активными позиционными боями и успешным наступлением российских войск на ряде направлений, включая Угледарский и Покровский.
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