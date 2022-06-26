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Японское издание: Китай постарается избежать масштабных военных действий на Тайване

Японское издание: Китай постарается избежать масштабных военных действий на Тайване

Китай не планирует масштабной военной операции на Тайване, в случае начала военных действий ставка будет сделана на точечные удары, способные лишить население к сопротивлению.

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