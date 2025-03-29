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Рекомендации финансового гороскопа на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года

Рекомендации финансового гороскопа на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года

Деньги не могут купить счастье, но они способны подарить спокойствие и стабильность. Чтобы избежать финансовых неурядиц и потрясений в период с 31 марта по 6 апреля 2025 года, астрологи рекомендуют прислушаться к советам звезд.

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