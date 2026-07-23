К 2030 году в России откроют более 700 новых молодежных лабораторий

Национальный проект "Молодежь и дети" меняет университетскую жизнь по всей стране. В числе его задач – строительство современных кампусов, развитие молодежных научных лабораторий, капитальный ремонт студенческих общежитий.
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