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ОК выяснила, как видео влияет на выбор товаров у аудитории 35+

ОК выяснила, как видео влияет на выбор товаров у аудитории 35+

Соцсеть ОК провела исследование среди пользователей старше 35 лет в России и выяснила, как формат видео влияет на выбор товаров и услуг.

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