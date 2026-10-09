ОК выяснила, как видео влияет на выбор товаров у аудитории 35+

Соцсеть ОК провела исследование среди пользователей старше 35 лет в России и выяснила, как формат видео влияет на выбор товаров и услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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никак...
Авторы этих исследований либо лицемерят, либо реально не понимают, что видеореклама не работает в наше время...
Правило номер ОДИН!!! Хорошая, доброкачественная продукция в РЕКЛАМе НЕ НУЖДАЕТСЯ!!!
Если что-то рекламируют, особенно лекарства, ни за что не стану это покупать.
Жизнь научила.
Наша реклама продукт нулевого доверия.
ВЕРИТЬ РОЛИКАМ РЕКЛАМНЫМ????...СМЕШНО.