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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Предпочитаю проходить через трудности с теми же людьми, с которыми добивался успеха»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин дал понять, что преданность клубу для него важнее возможности присоединиться к претенденту на чемпионство на закате карьеры.

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