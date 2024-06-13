В «Метрострое» опровергли перенос сроков строительства «Путиловской» до 2025 годв

Речь идёт лишь о части взаиморасчётов между компанией и заказчиком Накануне в СМИ появилась информация о переносе сроков открытия петербургской станции метро «Путиловская», строительство которой планировали завершить в этом году.
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