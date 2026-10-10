Полиглот из «Что? Где? Когда?» Александр Бялко оставил жену ради 24-летней — и пережил её

Александр Бялко умер во сне 23 августа 2024 года — за пять дней до 72-летия. Эрудит, полиглот, физик-ядерщик — таким его помнят те, кто видел его за игровым столом «Что? Где? Когда?».
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