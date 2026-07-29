В США оценили влияние Нетаньяху на администрацию Трампа

Влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США в нынешнюю встречу в Вашингтоне оказалось слабее, чем в прошлые его встречи с американским президентом Дональдом Трампом Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
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