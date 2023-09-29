Второй пошел. Еще один алтайский район попытался вернуть выборы главы

Участники публичных слушаний в Шипуновском районе "завернули" идею возвращения прямых выборов главы муниципалитета Вторым районом в Алтайском крае, который попытался воспользоваться правом самим определять способ избрания главы муниципалитета, стал Шипуновский район.
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