Visa получила разрешение на подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Китайские власти одобрили компании Visa подготовительный этап создания структуры, которая сможет обрабатывать операции по банковским картам внутри страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Представители ЕС ...
- Песков заявил об ...
- СТ Россия и Украина ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым