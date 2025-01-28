Российскому рабочему оторвало ногу во время обвала грунта

В Улан-Удэ в Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта. Об этом сообщило «Байкал Daily». По сведениям российского издания, все произошло в Советском районе города, подрядная организация проводила реконструкцию инженерных сетей на улице Смолина.