Российскому рабочему оторвало ногу во время обвала грунта

В Улан-Удэ в Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта. Об этом сообщило «Байкал Daily». По сведениям российского издания, все произошло в Советском районе города, подрядная организация проводила реконструкцию инженерных сетей на улице Смолина.
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