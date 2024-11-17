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Сальдо: для контроля Херсона ВС РФ потребуется много усилий и ресурсов

Сальдо: для контроля Херсона ВС РФ потребуется много усилий и ресурсов

Для того чтобы взять Херсон под контроль, российским военным придётся приложить немало усилий и задействовать значительные ресурсы, так заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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