Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Это не наша с вами пропаганда или фантазия. Это статья американского журнала The Nation: "Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена потратила в Нью-Йорке более 1 млн долларов на украшения Cartier".

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Комментарии
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Андрей
бабла не впроворот -вкладывают во всё .
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15 час.
Андрей nirVAna
ЗАНАЧКИ ТЫРЯТ !!!)))) НЕ ПОМОЖЕТ  , БУДУТ ХЛЕБ И ВОДУ ПОКУПАТЬ ЗА МУЛЬТЫ !!!
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15 час.

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