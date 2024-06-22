Лечивший Караченцева врач уехал добровольцем в зону СВО

Врач-травматолог, лечивший Николая Караченцева, уехал добровольцем в зону СВО. Почти 4 месяца он работает на Часовоярском направлении в составе подразделения «Родня», сообщается в Telegram-канале WarGonzo.
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