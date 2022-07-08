Тульская область встречает спасателей, вернувшихся из Донбасса

Тульская область встречает спасателей, вернувшихся из Донбасса

7 июля в пункт своей постоянной дислокации прибыла группировка тульских спасателей, которая с апреля текущего года выполняла задачи по оказанию помощи жителям Донецкой народной республики.

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