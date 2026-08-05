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Аргументы недели

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Перед выборами кандидаты в Петербурге начали скрывать профили в соцсетях

Перед выборами кандидаты в Петербурге начали скрывать профили в соцсетях

Перед выборами в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную думу ряд депутатов и кандидатов изменили свои страницы в социальных сетях.

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