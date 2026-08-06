🤔Неожиданно: Росстат сообщил о снижении цен на отдельные виды топлива. ⛽ За период с 28 июля по 3 августа зафиксировано снижение цен на отдельные виды топлива.
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🤔Неожиданно: Росстат сообщил о снижении цен на отдельные виды топлива. ⛽ За период с 28 июля по 3 августа зафиксировано снижение цен на отдельные виды топлива.
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