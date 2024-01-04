Нетаньяху обещал американскому сенатору продолжить войну в Газе со всей силой

Нетаньяху обещал сенатору США Грэму продолжить войну в Газе со всей силой Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил прибывшему в страну американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму, что страна со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа.
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