Посол Антонов: США и Британии пора остановить действия по эскалации на Украине

Бывший посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя применение российскими военными новейшей ракеты средней дальности "Орешник", призвал США и Великобританию остановиться в своих действиях по эскалации украинского конфликта.
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