Для музейных сотрудников предложили организовать долгосрочные командировки в Донбасс

Советник президента Союза музеев России Иван Корнеев предложил организовать долгосрочные командировки музейным работникам, готовым поехать работать в учреждениях культуры Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.
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