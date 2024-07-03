Предупреждение: 4 июля на Землю обрушится мощная магнитная буря Сергеева ТатьянаСогласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, предстоящая магнитная буря будет слабой – оценена в 5 баллов из возможных 10.
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