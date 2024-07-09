Маникюр: как он влияет на психическое здоровье женщин

Маникюрные процедуры давно стали неотъемлемой частью ритуала ухода за собой для большинства женщин. Недавнее исследование японских ученых из Университета Сайтама Гакуэн в Кавагути показало, что маникюр может оказывать положительное влияние не только на внешнюю привлекательность, но и на психическое благополучие женщин.