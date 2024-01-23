Если рифме надо, она входит без стука

мы варим из воспоминанийсентиментальное рагув нём лук друзей морковь ошибоклюбви огромный помидор *** вы так изящно парковалисьчто вам прощают дэпээсдве фары, светофор, котёнкаи трёх прохожих пожилых *** весь мир насилья мы построимот основанья а поверхпостроим новый мир насильяпотом разрушим и опять *** идет бычок слегка качаясьпод ним кончается доскаи улюлюкают пиратыи тычет саблей капитан *** шаланды полные тефалейв одессу костя приводилда вы торгаш сказала соняно дело видите легко *** какой же ленин без ульяновкакой без троцкого бронштейнони ж как ильф без файнзильбергакак без можейко булычёв *** мы все стоим как Ипполитыпод душем в шапке меховойи ясень нам не отвечаети Надя нами не больна *** нельзя шуметь в библиотекеЛариса нежно говоритсжимая цепкими рукамикадык трепещущий Петра *** а Дед Мороз не смог дождатьсякогда закончится стишоки выбил валенком тяжёлымиз под Володи табурет *** я всех вас суки ненавижуОксана вдруг произнеслаи удивились сослуживцыминутной слабости её *** кричит не заводи машинутоварищ Сухов на пескено все равно рыбачка Сонянаправит к берегу баркас *** однажды в жизни человекакоторый старше тридцатинеобратимо наступаетмомент я больше не могу *** когда-нибудь мы вспомним этои не поверится самимчто говорили вместо звОнимзвонИм *** из ушей доварилась в ушате ухатакса с таксой в такси укатилаи сноху беспрерывно сношала снохаи кадилом кадило кадило *** отскрипело без тебя седло,как мне тысячу чертей прожитьтак же падает ланфрен-ланфраи канальи всё спешат в такси *** пусть всегда будет Sonneпусть всегда будет Nebelпусть всегда будет Mutterпусть всегда бу Du hast! *** я купил пирожных, я нашел повод,чтобы холодильник ими был полон.