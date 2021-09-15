Петр Бирюков: территория детской больницы имени Сперанского полностью благоустроена

Комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры – все это появилось возле Детской городской клинической больницы имени Георгия Сперанского в рамках работ по благоустройству этой территории .
Комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры – все это появилось возле Детской городской клинической больницы имени Георгия Сперанского в рамках работ по благоустройству этой территории .
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