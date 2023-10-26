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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

The Challenge Season 39 Premiere Recap: The Battle for a New Champion Is On, but Who Couldn’t Handle the Smoke?

The Challenge Season 39 Premiere Recap: The Battle for a New Champion Is On, but Who Couldn’t Handle the Smoke?

To be the best, these relative newbies will have to beat the best. Welcome to The Challenge: Battle for a New Champion, where 24 unsuspecting competitors will face off for their chance at earning the highly coveted title of Challenge champ.

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