The Challenge Season 39 Premiere Recap: The Battle for a New Champion Is On, but Who Couldn’t Handle the Smoke?

To be the best, these relative newbies will have to beat the best. Welcome to The Challenge: Battle for a New Champion, where 24 unsuspecting competitors will face off for their chance at earning the highly coveted title of Challenge champ.
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