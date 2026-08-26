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Миңнеханов Татарстанда нефть-газ химиясе һәм биоикътисад үсеше турында сөйләде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Газпромбанкның «Төбәкләрне үстерү драйверы буларак технологик лидерлык: нефть-газ химиясеннән алып биоикътисадка кадәр» эшлекле иртәнге ашында катнашты.

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