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В Москве подросток потерял более 350 тысяч рублей из-за мошенников

В Москве подросток потерял более 350 тысяч рублей из-за мошенников

В Москве 17-летняя девочка стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она потеряла более 356 тысяч рублей.

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