«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Депутаты Верховной раде требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Коллаж "Блокнота" Простым киевлянам придется заранее подумать о своей безопасности, поскольку ближе к зиме ситуация в Киеве станет вообще нереальная, утверждают эксперты.
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