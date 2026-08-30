Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу

«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу

«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Депутаты Верховной раде требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Коллаж "Блокнота" Простым киевлянам придется заранее подумать о своей безопасности, поскольку ближе к зиме ситуация в Киеве станет вообще нереальная, утверждают эксперты.

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