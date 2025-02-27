Джо Лэйкоб: «Постараемся за следующие 15 лет взять столько же трофеев, сколько за предыдущие»

Клуб выиграл 4 чемпионата с сезона-2014/15. Предыдущий титул «Голден Стэйт» завоевал в 1975 году. «Мы сделаем все, что можем, чтобы сохранить наш нынешний высокий статус, и рассчитываем за следующие 15 лет взять столько же трофеев, сколько за предыдущие», – заявил владелец команды Джо Лэйкоб.