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Военные новости ★ сводки СВО

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Россия может оставить европейские АЭС без ядерного топлива – FT

Россия может оставить европейские АЭС без ядерного топлива – FT

Активное развитие производства урана в России вызывает опасения по поводу поставок ядерного топлива. Об этом пишет британская газета The Financial Times.

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Новый комментарий от пользователя
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Номад

да российские олигархи своим деловым партнёрам в клювике уран принесут и долгот будут кланяться и уверять в верности почтении