Ограбление «по-дружески»

Жительница Строгина год обедала с одиноким пенсионером, чтобы увести его фамильные драгоценности Хорошёвский межрайонный суд приговорил к полугоду исправительных работ жительницу Строгина, которая вынесла из квартиры знакомого пенсионера фамильные кольца.
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