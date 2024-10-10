Ограбление «по-дружески»

Жительница Строгина год обедала с одиноким пенсионером, чтобы увести его фамильные драгоценности Хорошёвский межрайонный суд приговорил к полугоду исправительных работ жительницу Строгина, которая вынесла из квартиры знакомого пенсионера фамильные кольца.