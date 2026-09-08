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Вагенкнехт назвала бюджет ФРГ на 2027 год крупнейшим военным бюджетом со времён Второй мировой

Вагенкнехт назвала бюджет ФРГ на 2027 год крупнейшим военным бюджетом со времён Второй мировой

Бундестаг приступил во вторник к рассмотрению в первом чтении проекта федерального бюджета Германии на 2027 год.

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