Путин провел переговоры с главой «Россетей»: самое главное

Россиянин

Собирают обратно в кучу то что Чубайс раздербанил. Сейчас надо бы и сбытом электроэнергии заняться. Там зачесалось много жулья, благодаря опять таки Чубайсу. Генерацию тоже надо государству прибрать к рукам как стратегический ресурс. Пишут что там владельцами стали американцы. Недопустимо!!!