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Путин провел переговоры с главой «Россетей»: самое главное

Путин провел переговоры с главой «Россетей»: самое главное

Готовность к зимнему сезону сегодня обсуждали Владимир Путин и глава «Россетей» Андрей Рюмин. Именно этот холдинг обеспечивает электроэнергией почти всю страну.

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Комментарии
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Россиянин
Собирают обратно в кучу то что Чубайс раздербанил. Сейчас надо бы и сбытом электроэнергии заняться. Там зачесалось много жулья, благодаря опять таки Чубайсу. Генерацию тоже надо государству прибрать к рукам как стратегический ресурс. Пишут что там владельцами стали американцы. Недопустимо!!!
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